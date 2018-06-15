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Португалія – Іспанія: букмекери назвали фаворита

Португалія зустрінеться з Іспанією в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Португалії 15 червня у Росії в рамках групового етапу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Іспанії.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Фернандо Єрро.

Читайте: Де дивитися Португалію – Іспанію.

Успіх португальців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 3,86. Успіх червоної фурії складає – 2,13. На нічию дають –  3,25.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 21:00.

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