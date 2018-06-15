Португалія – Іспанія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію товариського матчу Португалія – Іспанія на Фактах ICTV у п’ятницю, 15 червня, о 21:00.

15 червня у Сочі в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу на стадіоні Фішт зійдуться збірні команди Португалії та Іспанії.

Обидві команди входять в число претендентів якщо не на титул, то на медалі Мундіалю точно.

Збірна Португалії підходить до гри в статусі чинного чемпіона Європи і цілком в змозі повторити свій успіх на ЧС-2018. Але для цього потрібні удача, правильний настрій і зібраність.

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Іспанці теж виглядають сильною командою, але поки залишається загадкою, як на гравців вплинуло звільнення Лопетегі за день до старту ЧС-2018 і чи зможе новий наставник Єрро знайти підхід до гравців за такий короткий термін.

За всю історію протистоянь Португалія та Іспанія зустрічалися між собою 35 разів (16 перемог за Іспанією, 6 перемог у Португалії). Цікаво також, що форвард португальців Роналду ніколи не забивав Фурії Роха, хоча має у своєму активі 81 точний удар у футболці збірної.

Прогноз букмекерів

На перемогу португальців у цьому матчі приймаються ставки з коефіцієнтом 3,86. Успіх червоної фурії складає – 2,13. На нічию дають – 3,25.

Прогноз Факти ICTV

Португалія – Іспанія – 2:1.