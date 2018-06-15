Роналду заплатить майже €19 млн, щоб не сісти у в’язницю

Податкове управлінням Іспанії покарало нападника мадридського Реалу Кріштіану Роналду за приховування доходів.

Форвард мадридського Реалу і збірної Португалії Кріштіану Роналду визнав свою провину у справі про несплату податків і погодився виплатити штраф €18,8 млн, щоб уникнути тюремного ув’язнення. Про це повідомляє іспанська газета El Mundo.

33-річний футболіст погодився з висунутими звинуваченнями в чотирьох податкових злочинах, за кожне з яких передбачено тюремне ув’язнення на термін 6 місяців.

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Раніше прокуратура Іспанії виступила із заявою, в якому говорилося, що Роналду свідомо використовував компанію, створену в 2010 році, щоб приховати свої доходи в Іспанії. Мінфін королівства підтримав звинувачення податкової служби щодо футболіста, йшлося про шахрайство на суму близько €15 млн.

Раніше аналітики склали список найдорожчих футболістів світу.