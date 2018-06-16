ЧС-2018: Іспанія зіграла внічию з Португалією, Єгипет поступився Уругваю

В п’ятницю, 15 червня відбулися 3 матчі групового етапу ЧС-2018. Зіграли команди з груп А та В.

У другий день ЧС-2018 збірна Єгипту поступилася Уругваю (0:1), Іран переміг Марокко (1:0), Португалія зіграла внічию з Іспанією (3:3).

Група А

Єгипет – Уругвай – 0:1

Збірна Уругваю перемогла Єгипет в стартовому матчі групового турніру чемпіонату світу-2018. Єдиний м’яч на 89-й хвилині забив Хосе Хіменес. У складі єгиптян на полі не з’явився лідер атак Мохаммед Салах. Форвард Ліверпуля отримав травму після зіткнення з Рамосом у фіналі Ліги чемпіонів проти Реала (1:3) і ще не набрав форму.

Египет – Ель-Шенаві, Фатхі, Габр, Хегазі, Абдель-Шафі, Ель-Ненні, Хамед (Морсі, 50′), Уарда (Собхі, 82′), Ель-Саїд, Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63′).

Уругвай – Муслера, Варела, Хіменес, Годін, Касерес, Нандес (Санчес, 58′), Весіно (Торрейра, 87′), Бентанкур, де Арраскаета (Родрігес, 59′), Суарес, Кавані.

Голи: Хіменес (90′)

Попередження: Морсі (90′), Хегазі (90′).

Група В

Марокко – Іран – 0:1

Іран в матчі першого туру ЧС-2018 переміг збірну Марокко завдяки голу на останніх секундах матчу. Причому м’яч у власні ворота зрізав гравець марокканців Бухаддуз.

Марокко – Мохамеді, Амрабат (Амрабат, 76′), Бенатія, Саїсс, Хакімі, Ель-Ахмаді, Буссуфа, Зиєш, Бельханда, Харіт (да Кошта, 82′), Ель-Кааби (Бухаддуз, 77′).

Іран – Бейранванд, Резаян, Пураліганджі, Чешмі, Хаджсафи, Ебрахімі (Хоссейні, 80′), Джаханбахш (Годдос, 85′), Шоджаеї (Таремі, 68′), Амірі, Ансаріфард, Азмун.

Голи: Бухаддуз (90′)

Попередження: Шоджаеї (10′), Ель-Ахмаді (34′), Джаханбахш (47′), Ансаріфард (90′).

Група В

Португалія – Іспанія – 3:3.

Вже на 3-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті за фол Начо на Кріштіану Роналду, який його і реалізував. Дієго Коста на 24-й хвилині відновив рівновагу в матчі. У кінцівці першого тайму ударом з-за меж штрафного Роналду оформив дубль і знову вивів Португалію вперед.

На 55-й хвилині дубль записав на себе і Дієго. Через 3 хвилини Начо завдав дальній удар і вперше в матчі вивів вперед іспанців. Під завісу другого тайму Роналду оформив хет-трик, забивши прямим ударом зі штрафного.

Португалія – Руй Патрисіу, Соареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Бернарду Сілва (Куарежма, 69′), Моутінью, Вільям Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Маріу, 68′), Гонсалу Гедеш (Андре Сілва, 80′), Роналду.

Іспания – Де Хеа, Начо, Піке, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Іньєста (Алькантара, 70′), Сільва (Васкес, 86′), Діего Коста (Аспас, 77′), Іско.

Голи: Роналду (4′ пен., 44′, 88′) – Дієго Коста(24′, 55′), Начо (58′).

Попередження: Бускетс (17′), Бруну Фернандеш (28′).

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Португалія – Іспанія.

Фото: Getty Images.