Бразилія – Швейцарія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Бразилія – Швейцарія на Фактах ICTV у неділю, 17 червня, о 21:00.

17 червня у Ростові-на-Дону в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу на стадіоні Ростов Арена зійдуться збірні команди Бразилії та Швейцарії.

Цей матч можна назвати головним у першому турі, адже відповідно до рейтингу ФІФА зіграють друга та шоста найсильніші збірні світу.

Сьогоднішня Бразилія демонструє більш якіснішу та впевненішу гру, аніж чотири роки тому, тож її по праву вважають головним фаворитом ЧС-2018. Перед стартом Мундіалю, селесао провели 4 товариських зустрічі та в усіх здобули перемогу, хоча серед суперників підопічних Тіте були чинні чемпіони світу – німці та незручні хорвати.

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Швейцарці так просто не віддадуть перемогу пентакампеонам, але слід визнати, що результат цього матчу в першу чергу залежатиме від настрою та рівня гри Неймара і Ко.

Востаннє Бразилія та Швейцарія на чемпіонатах світу грали ще в 1950 році і тоді матч завершився внічию 2:2. Остання ж зустріч команд датована 2013 роком, тоді в товариському матчі швейцарці виграли 1:0.

Прогноз букмекерів

Успіх бразильців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 1,43. Успіх підопічних Петковича складає – 9,00. На нічию дають – 4,50.

Прогноз Фактів ICTV

Бразилія – Швейцарія – 3:1.