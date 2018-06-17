ЧС-2018: Німеччина поступилася Мексиці, Бразилія зіграла внічию зі Швейцарією

В неділю, 17 червня відбулися 3 матчі групового етапу ЧС-2018. Зіграли команди з груп Е та F.

У четвертий день ЧС-2018 збірна Коста-Рики поступилася Сербії (0:1), Мексика сенсаційно перемогла Німеччину (1:0), Бразилія зіграла внічию зі Швейцарією (1:1).

Бразилія – Швейцарія – 1:1

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2018 зустрічалися збірні Бразилії та Швейцарії. Зустріч проходила на стадіоні Ростов Арена і завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок в матчі відкрили бразильці завдяки точному дальньому удару Коутіньйо на 20-й хвилині. Швейцарцям вдалося відігратися на початку другого тайму. Гол на свій рахунок записав півзахисник Стівен Цубер.

Бразилія: Аліссон, Данило, Тіаго Сілва, Міранда, Марсело, Пауліньо (Ренато Аугусто, 67′), Каземіро (Фернандіньо, 60′), Коутіньйо, Вілліан, Габріел Жезус (Фірміно, 79′), Неймар.

Швейцарія: Зоммер, Ліхтштайнер (Ланг, 87′), Шер, Аканджі, Родрігес, Бехрамі (Закарія, 71′), Джака, Шакірі, Джемаілі, Цубер, Сеферович (Емболо, 80′).

Голи: Коутіньйо (20′) – Цубер (50′).

Попередження: Ліхтштайнер (31′), Каземіро (47′), Шер (65′), Бехрамі (68′).

Коста-Рика – Сербія – 0:1

У іншому матчі групи Е збірна Сербії здобула перемогу над командою Коста-Ріки в матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2018. Зустріч пройшла в Самарі на стадіоні Самара Арена і завершилася з рахунком 1:0 на користь сербів.

На 56-й хвилині захисник Александар Коларов блискуче виконав штрафний удар, закрутивши м’яч з лівої ноги точно в праву дев’ятку воріт суперника.

У матчі другого туру групового етапу збірній Бразилії 22 червня належить зіграти з командою Коста-Ріки в Санкт-Петербурзі, а Швейцарія в цей же день зустрінеться з Сербією в Калінінграді.

Німеччина – Мексика – 0:1

В матчі групи F збірна Мексики перемогла Німеччину в матчі першого туру на чемпіонаті світу. Зустріч відбулася в Москві на стадіоні Лужники і завершилася з рахунком 1:0 на користь мексиканців.

Автором єдиного гола став Ірвін Лосано, який відзначився на 35-й хвилині після передачі Ернандеса.

Суперники збірних Мексики і Німеччини по групі – Південна Корея і Швеція – зіграють один з одним 18 червня в Нижньому Новгороді.

У другому турі мексиканці зустрінуться з Південною Кореєю (23 червня, Ростов-на-Дону), а німці зіграють зі Швецією (23 червня, Сочі).

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Бразилія – Швейцарія.

Фото: Getty Images.