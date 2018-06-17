Де дивитися Бразилію – Швейцарію

Пряму трансляцію поєдинку ЧС-2018 між збірними Бразилії та Швейцарії організовує телеканал Інтер.

17 червня о 21.00 на стадіоні Ростов Арена у Ростові-на-Дону, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії зустрінеться зі збірною Швейцарії.

Обидві збірні представляють групу Е, куди також потрапили Сербія і Коста-Рика.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер. Також матч можна подивитися на ресурсі LIVETV, livesport.

Читайте: Бразилія – Швейцарія: букмекери назвали фаворита.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: CBF Futebol.