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ЧС-2018: в Москві голий підліток випав з вікна на аргентинських фанів

Після матчу першого туру між Аргентиною та Ісландією у Москві трапився дивний інцидент.

Невідомий голий підліток спочатку почав кричати на фанатів з шостого поверху гуртожитку. Потім росіянин ще й облаяв аргентинців та впав на них. Про це пише The Sun, посилаючись на російські ЗМІ.

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Підліток збив п’ятьох людей, двоє з яких отримали серйозні травми. Один із фанатів травмував шию, інший отримав серйозне пошкодження ноги. Сам росіянин помер.

Свідки розповідають, що підліток не планував стрибати зі свого балкону, він просто не втримався.

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