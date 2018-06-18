Фанат зробив дівчині пропозицію після поразки Німеччини

Мексиканський вболівальник зробив дівчині пропозицію у фан-зоні після перемоги своєї збірної.
Мексиканський вболівальник запропонував дівчині вийти заміж в фан-зоні під час ЧС-2018.
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Фанат встав на одне коліно і простягнув коханій каблучку. Дівчина відповіла згодою.
What better time to ask someone to marry you than after your team beats the defending World Cup champs? (via @ESPNFC) pic.twitter.com/rZPrAPlMdk
— ESPN (@espn) 17 июня 2018 г.
Нагадаємо, збірна Мексики сенсаційно перемогла чинного чемпіона світу – Німеччину з рахунком 1:0.
Відео: ESPN.