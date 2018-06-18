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Фанат зробив дівчині пропозицію після поразки Німеччини

Мексиканський вболівальник зробив дівчині пропозицію у фан-зоні після перемоги своєї збірної.

Мексиканський вболівальник запропонував дівчині вийти заміж в фан-зоні під час ЧС-2018.

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Фанат встав на одне коліно і простягнув коханій каблучку. Дівчина відповіла згодою.

Нагадаємо, збірна Мексики сенсаційно перемогла чинного чемпіона світу – Німеччину з рахунком 1:0.

Відео: ESPN.

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