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Офіційно: названо дату та місце бою Усик – Гассієв

Фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії боксу між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим пройде в Москві.

Фінальний бій Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в першій важкій вазі відбудеться 21 липня в Москві. Про це повідомив президент Федерації боксу Росії Умар Кремльов на прес-конференції.

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Також він підкреслив, що суперником Мурата Гассієва (25-0, 19 КО) стане українець Олександр Усик (14-0, 11 КО). Інформація про те, що український боксер може бути замінений не підтвердилася.

Бій Усик – Гассієв повинен був відбутися 11 травня в Джидді, але був перенесений через травму українця.

Раніше Усик не хотів проводити бій в Москві.

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