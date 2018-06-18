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Оголена Міс Бум-Бум дала прогноз на ЧС-2018

Міс Бум-Бум оголилася на підтримку національної збірної Бразилії.

27-річна володарка титулу Міс Бум-Бум за найкращі сідниці у Бразилії Сьюзі Кортес напророкувала півзахисникові Філіпе Коутіньйо і його команді успіх на мундіалі.

– Удача на боці на найкращого футбольного гравця сучасності Філіпе Коутіньйо. Впевнена, що Бразилія найкраще покаже себе на чемпіонаті світу з футболу в Росії, – йдеться у повідомленні.

Кортес передбачила Коутиньо успіх, надівши футболку з його ім’ям на оголене тіло.

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Варто відзначити, що модель не вперше виконує роль оракула. Так, вона передбачала сідницями результати мундіалю у 2010 році.

Раніше Сьюзі Кортес виклала відвертий знімок із душу.

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