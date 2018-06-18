Політичні ігри на ЧС 2018 у Росії: хто приїхав до Путіна та головні курйози

ЧС 2018 – журналісти з різних країн продовжують дивуватись російським реаліям і курйозам.

Відкривати чемпіонат запросили Роббі Вільямса. За день до виступу він пройшовся стадіоном Лужники і дав відверте інтерв’ю.

Роббі виконав кілька пісень і аж раптом щось пішло не за сценарієм. Співак вирішив прямо в камеру показати середній палець.

Усе це трапилось у прямому ефірі. Кому адресувався цей жест – невідомо, але одразу після цього виступав Путін.

І тут теж вийшов казус – російського президента вболівальники освистали.

А у самісінькому центрі Москви стався теракт. Таксист в’їхав у натовп вболівальників і намагався втекти.

Нападника затримали. Щоправда влада каже, що це не теракт, а просто водій заснув за кермом.

А ось комік Сергій Слєпаков узяв гітару і вирішив без зайвого пафосу рубанути правду матку.

У цей час проти Кадирова виступили з одиночними пікетами іноземні вболівальники. Прямо на Красній площі у Москві.

А ось депутатка Держдуми Тамара Плєтньова пішла ще далі, і закликала жінок не займатись сексом з іноземними фанатами і не народжувати від них дітей.

Зазвичай на церемонію відкриття приїжджають лідери країн-учасниць мундіалю, але цього разу до Путіна завітали переважно керівники держав, команди яких на чемпіонат не потрапили.

Лідери демократичних країн оголосили першості у Росії дипломатичний бойкот. Жодної офіційної делегації з Європи та Північної Америки. Причин безліч – війна в Україні, отруєння Скрипаля в Британії, утримання у в’язницях політичних бранців та підтвердження, що саме російські військові збили літак MH-17 над Донбасом.

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Колишній гравець збірної, а нині помічник Шевченка, Воронін поїхав дивитись футбол у Москву і активно постить фотографії у соцмережах.

Проте до останнього не було навіть зрозуміло чи будуть показувати футбол в Україні. Влада намагалась заборонити трансляції посилаючись на загрозу національній безпеці.

Тим часом журналісти з різних країн продовжують дивуватись російським реаліям. За знімальною групою BBC весь час стежать спецслужби.

А іспанський журналіст мав необережність написати, що йому не дуже сподобалось в Краснодарі і до нього прямо у прес-центрі прийшли з’ясовувати стосунки.

Ніякі слова не допомогли і Марадоні. Легендарного футболіста не пустили на стадіон поліцейські, і навіть акредитація не допомогла.

А ФІФА вже почало розслідування щодо матчу Уругвай – Єгипет. На матчі були напівпорожні трибуни, хоча усі квитки розпродані.

Вірогідно російські перекупники задрали ціни і люди не прийшли, і це лише початок турніру. Фінал відбудеться за місяць 15 липня у Москві. Тож попереду ще багато курйозних новин.

До слова, Роббі Вільямс на церемонії відкриття чемпіонату світу 2018 в Росії показав на камеру середній палець.