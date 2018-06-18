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Шахтар підписав контракт з Мораесом

ФК Шахтар підписав контракт з бразильським нападаючим Жуніором Мораесом.

Жуніор Мораес

Про це повідомляє прес-служба ФК.

– Угода розрахована на два роки. Форвард переходить в клуб на правах вільного агента, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 31-річний футболіст Жуніор Мораес почав професійну кар’єру в клубі Сантос, з яким в 2007 році виграв Лігу Пауліста. Грав також за Понте-Прету і Санту-Андре (обидва – Бразилія), Глорію (Румунія), ЦСКА (Болгарія), Металург (Донецьк), Тяньцзінь Цюаньцзянь (Китай) та Динамо (Київ).

При цьому в чемпіонаті України провів 117 матчів, забив 57 м’ячів.

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Шахтар підписав контракт з Мораесом / 4 фотографии

До слова, нещодавно Фред став найдорожчим футболістом в історії Шахтаря та українського футболу, підписавши контракт з Манчестер Юнайтед.

Фото: ФК Шахтар

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