Воротар збірної Бразилії лопнув кульку і став мемом

Під час матчу збірних Бразилії та Швейцарії на чемпіонаті світу з футболу на поле вилетіла велика червона повітряна кулька.

Недалеко від нього знаходився бразильський воротар Аліссон Бекер – і він не став церемонитися.

Глядачі матчу почали обговорювати, як грубо Аліссон обійшовся з кулькою. Деякі пов’язали інцидент з безуспішними спробами футбольного клубу Ліверпуль купити бразильського воротаря.

This is what Alisson thinks about living in Liverpool

pic.twitter.com/gsrtmHY1pV

— DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) 17 июня 2018 г.