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Воротар збірної Бразилії лопнув кульку і став мемом

Під час матчу Бразилія – Швейцарія на поле вилетіла повітряна кулька з якою вирішив не церемонитися голкіпер Аліссон.

Під час матчу збірних Бразилії та Швейцарії на чемпіонаті світу з футболу на поле вилетіла велика червона повітряна кулька.

Читайте: Календар ЧС-2018: розклад матчів.

Недалеко від нього знаходився бразильський воротар Аліссон Бекер – і він не став церемонитися.

Глядачі матчу почали обговорювати, як грубо Аліссон обійшовся з кулькою. Деякі пов’язали інцидент з безуспішними спробами футбольного клубу Ліверпуль купити бразильського воротаря.

“Ось що Аліссон думає про життя в Ліверпулі”.

“Аліссон розтоптує шанси Ліверпуля переманити його до себе”.

“Кулька – це я. Аліссон – це життя”

А ось творчість фанатів:

“Аліссон проти кульки”

“У радянській Росії кулька лопає тебе”

Нагадаємо, у маті першого туру ЧС-2018 Бразилія зіграла внічию зі Швейцарією.

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