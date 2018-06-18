Воротар збірної Бразилії лопнув кульку і став мемом

Під час матчу Бразилія – Швейцарія на поле вилетіла повітряна кулька з якою вирішив не церемонитися голкіпер Аліссон.
Під час матчу збірних Бразилії та Швейцарії на чемпіонаті світу з футболу на поле вилетіла велика червона повітряна кулька.
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Недалеко від нього знаходився бразильський воротар Аліссон Бекер – і він не став церемонитися.
Copa2018 WorldCup pic.twitter.com/cEEhNkeaXd
— Reality Social (@RealitySocial) 17 июня 2018 г.
Глядачі матчу почали обговорювати, як грубо Аліссон обійшовся з кулькою. Деякі пов’язали інцидент з безуспішними спробами футбольного клубу Ліверпуль купити бразильського воротаря.
This is what Alisson thinks about living in Liverpool
pic.twitter.com/gsrtmHY1pV
— DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) 17 июня 2018 г.
“Ось що Аліссон думає про життя в Ліверпулі”.
Alisson stamping out Liverpool’s transfer interest like…BRASUI WorldCup pic.twitter.com/iLfp4z9Xvw
— FOX SPORTS Football (@FOXFootballLive) 17 июня 2018 г.
“Аліссон розтоптує шанси Ліверпуля переманити його до себе”.
— Mark (@tole_cover) 17 июня 2018 г.
“Кулька – це я. Аліссон – це життя”
Red ball= Me
Alisson= Life BRAxSUI pic.twitter.com/5HRohtWwzD
— ŚÀÑĐÏŁĘ (@Stanza_SA) 17 июня 2018 г.
А ось творчість фанатів:
“Аліссон проти кульки”
Alisson vs the baloon! BRA WorldCup pic.twitter.com/E2afYasbUW
— 8bit-Football.com (@8bitfootball) 17 июня 2018 г.
“У радянській Росії кулька лопає тебе”
In Soviet Russia, the balloon pops you. pic.twitter.com/7RcT6YHF1x
— Mr. Drinks On Me FRA (@Mr_DrinksOnMe) 18 июня 2018 г.
Нагадаємо, у маті першого туру ЧС-2018 Бразилія зіграла внічию зі Швейцарією.