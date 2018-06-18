Воротар збірної Бразилії лопнув кульку і став мемом

Під час матчу Бразилія – Швейцарія на поле вилетіла повітряна кулька з якою вирішив не церемонитися голкіпер Аліссон.

Під час матчу збірних Бразилії та Швейцарії на чемпіонаті світу з футболу на поле вилетіла велика червона повітряна кулька.

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Недалеко від нього знаходився бразильський воротар Аліссон Бекер – і він не став церемонитися.

Глядачі матчу почали обговорювати, як грубо Аліссон обійшовся з кулькою. Деякі пов’язали інцидент з безуспішними спробами футбольного клубу Ліверпуль купити бразильського воротаря.

This is what Alisson thinks about living in Liverpool

pic.twitter.com/gsrtmHY1pV — DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) 17 июня 2018 г.

“Ось що Аліссон думає про життя в Ліверпулі”.

Alisson stamping out Liverpool’s transfer interest like…BRASUI WorldCup pic.twitter.com/iLfp4z9Xvw — FOX SPORTS Football (@FOXFootballLive) 17 июня 2018 г.

“Аліссон розтоптує шанси Ліверпуля переманити його до себе”.

“Кулька – це я. Аліссон – це життя”

А ось творчість фанатів:

“Аліссон проти кульки”

“У радянській Росії кулька лопає тебе”

In Soviet Russia, the balloon pops you. pic.twitter.com/7RcT6YHF1x — Mr. Drinks On Me FRA (@Mr_DrinksOnMe) 18 июня 2018 г.

Нагадаємо, у маті першого туру ЧС-2018 Бразилія зіграла внічию зі Швейцарією.