Де дивитися Росія – Єгипет

Пряму трансляцію поєдинків другого туру групового етапу ЧС-2018 між збірними Росії та Єгипту покаже телеканал Інтер.

19 червня о 21.00 на стадіоні Санкт-Петербург в однойменному місці, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Росії зустрінеться зі збірною Єгипту.

Обидві збірні представляють групу А, куди також потрапили Уругвай та Коста-Рика.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

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Також сьогодні будуть зіграні два матчі першого туру у квартеті H. Збірна Колумбії на Мордовія Арені у Саранську зустрінеться зі збірною Японії. Час початку матчу о 15.00. А збірна Польщі зійдеться з Сенегалом на стадіоні Спартак у Москві о 18.00.

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Пряма трансляція обох матчів буде доступна на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Раніше воротар збірної Бразилії лопнув кульку і став мемом.

Фото: Egypt National Football Team.