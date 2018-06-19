Усик втратить частину підтримки у Москві – експерт

Головний редактор vRINGE.com Ігор Вітько прокоментував Фактам ICTV рішення провести фінал боксерської Суперсерії за участю Усика та Гассієва у Москві.

Експерт Ігор Вітько поділився думками у коментарі з Фактами ICTV щодо рішення провести бій Усик – Гассієв у Москві та наскільки це може позначитися на шансах українця.

Чи може місце проведення бою у Москві позначитися на шансах Олександра Усика у бою з Муратом Гассієвим?

– Для справжнього професіонала місце проведення поєдинку не має якогось особливого значення. Є бійці, які виступають вдома гірше ніж на виїзді з тих чи інших обставин. Інші – на виїзді виступають гірше.

Як показує практика Усика, він на виїзді виступає цілком добре, так само як і вдома. У нього психіка міцна і в усякому разі, те, що було раніше – це ніяк на ньому не позначалося. Я думаю, що в цьому плані це ніяк не позначиться на його виступі. Набагато важливіше – це його підготовка. Наскільки він буде готовий, наскільки він виконає так би мовити “домашнє завдання” добре. На скільки добре підготується до поєдинку.

Що потрібно зробити промоутерам Усика, щоб суддівство було максимально неупередженим?

– Перш за все промоутерам це питання потрібно вирішувати з організаціями, які санкціонують цей поєдинок. На кону 4 пояси чемпіонів світу, вони і будуть чинити тиск на організаторів і перш за все на керівництво Суперсерії. Це найефективніший спосіб, по іншому вони ніяк діяти не можуть.

Інформацію про бій українці зустріли неоднозначно, чи може Усик позбутися цієї підтримки в Москві, яка була у нього в Ризі, наприклад?

– Безумовно, я не думаю, що в Москву поїдуть широким потоком, так само, як могли б, скажімо, поїхати в Ригу. І частину підтримки Усик безумовно втратить. Однозначно, що на арені абсолютно домінуюча кількість глядачів буде проросійськи налаштована. Але це нічого не означає для поєдинку, тому що в самому рингу глядачів не буде.

Ми пам’ятаємо прекрасно поєдинок Кличка з Повєткіним, яка там була підтримка і як там себе безобразно поводила частина глядачів. Я цілком припускаю, що подібне буде і цього разу. Хоча організатори запевняють, що вони докладуть максимум зусиль щоб не було подібних речей. Єдине на що вони можуть вплинути – це те, щоб не було якихось неподобств, наприклад не кидалися якимись бананами або ще чимось. Не більше того.

Фото: Sport.ua, Facebook/Александр Усик.