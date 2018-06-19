Реал купує воротаря Зорі Луніна – ЗМІ

19-річний голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін, схоже, дуже скоро стане гравцем мадридського Реала.
За інформацією видання XSport, юний воротар луганчан вже 21 червня має підписати контракт з чинним володарем кубка Ліги чемпіонів. Зазначається, що цей перехід коштуватиме Королівському клубу 9 мільйонів євро.
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Цікаво, що окрім цих 9 мільйонів, Зоря може отримати ще 4 мільйона як різноманітні бонуси. Якщо трансфер все ж відбудеться, Луніна одразу віддадуть в оренду.
Нагадаємо, головний тренер Зорі Юрій Вернидуб продовжив угоду з клубом.
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