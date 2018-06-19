Росія – Єгипет: букмекери назвали фаворита

Росія зустрінеться з Єгиптом в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Росії 19 червня у Санкт-Петербурзі в рамках групового етапу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Єгипту.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Черчесова.

Успіх росіян у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,15. Успіх Салаха і Ко складає – 3,90. На нічию дають – 3,20.

Також сьогодні будуть зіграні два матчі у групі Н. Збірна Колумбії зустрінеться зі збірною Японії, а Польща випробує на міць Сенегал.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі Колумбія – Японія є підопічні Хосе Пекермана. На перемогу колумбійців дають коефіцієнт 1.70, успіх японців оцінюється у 5.80. Нічия – 3.65.

У іншому матчі польща – Сенегал фаворитом є наші сусіди. Успіх підопічних Адама Навалки оцінюють в 2.35, тоді як вікторія сенегальців складає 3.50. Нічия – 3.10.

Раніше фанат зробив дівчині пропозицію після поразки Німеччини.