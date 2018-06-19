Шахтар перефарбував літак у клубні кольори

ФК Шахтар найближчі два роки буде мати спеціальний літак, розфарбований у кольори команди.
Чемпіон України з футболу донецький Шахтар підписав договір про співпрацю з новою українською авіакомпанією SkyUp.
Про це було оголошено на прес-конференції 19 червня в присутності керівництва клубу і компанії SkyUp.
Лоукостер SkyUp возитиме команду як по Україні, так і за кордон. Договір між сторонами розрахований на 2 роки.Читайте: Вернидуб не дочекався пропозиції від Динамо Шахтар підписав контракт з Мораесом Ми український клуб! Шахтар відповів на твіт, де був позначений російським прапором
Клуб уже отримав брендований літак – Boeing 737-700 2004 року на 140 пасажирських місць. Цікаво, що коли літак не буде потрібен Шахтарю, він буде виконувати регулярні рейси.
Вперше новим літаком команда скористається під час перельоту до Одеси на матч Суперкубку України.
До речі, український лоукостер SkyUp відкриває нові рейси.