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Шахтар перефарбував літак у клубні кольори

ФК Шахтар найближчі два роки буде мати спеціальний літак, розфарбований у кольори команди.

Чемпіон України з футболу донецький Шахтар підписав договір про співпрацю з новою українською авіакомпанією SkyUp.

Про це було оголошено на прес-конференції 19 червня в присутності керівництва клубу і компанії SkyUp.

Лоукостер SkyUp возитиме команду як по Україні, так і за кордон. Договір між сторонами розрахований на 2 роки.

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Клуб уже отримав брендований літак – Boeing 737-700 2004 року на 140 пасажирських місць. Цікаво, що коли літак не буде потрібен Шахтарю, він буде виконувати регулярні рейси.

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Шахтар перефарбував літак у клубні кольори / 5 фотографий

Вперше новим літаком команда скористається під час перельоту до Одеси на матч Суперкубку України.

До речі, український лоукостер SkyUp відкриває нові рейси.

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