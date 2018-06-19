Топ-5 найдорожчих та найдешевших команд ЧС-2018

Факти ICTV проаналізували, скільки коштують команди-учасниці ЧС-2018.

Великий футбол – великі гроші. Сумарна вартість усіх 32-х збірних на чемпіонаті світу 2018 складає захмарні €12 млрд. Це суми за оцінками порталу Transfermarkt. У багатьох випадках на нинішньому ринку зіркові гравці стоять в рази більше.

1. Франція – €1 млрд. 08 млн

Найдорожча збірна на нинішньому Мунідіалі у французів. Сумарна вартість складу 1 млрд 08 млн. Один лише дев’ятнадцятирічний Кіліан Мбаппе вартує €120 млн, Антуан Грізманн – €100 млн та Поль Погба – €90 млн. Усі хлопці Дешама підійшли до турніру у найліпших кондиціях, тож мають усі шанси підірвати трансферний ринок по закінченню чемпіонату світу.

2. Іспанія – €1 млрд. 03 млн

Відразу за французами в рейтингу йдуть іспанці. Сумарна вартість червоної фурії становить €1 млрд 03 млн. Це як державний бюджет однієї невеличкої країни світу, приміром – Македонії. Один лише голкіпер Давід Де Хеа, який відіграв феноменальний сезон в АПЛ у складі Манчестер Юнайтед, коштує як 4 тисячі бойових биків для кориди, або €70 млн. А ветеран Піке, хоч йому вже й за тридцять, оцінюється як вся збірна Австралії – у €50 млн.

3. Бразилія – €981 млн

Замикають трійку – бразильці. Форвард ПСЖ та збірної Бразилії Неймар оцінюється у €180 млн. Але навіть за такі гроші його не купиш. Минулоріч, щоб переманити зірку Барселони, Парі-Сен-Жермен накинув €42 млн зверху. На цю суму цілком можна побудувати стадіон з тренувальною базою і готелем. Проте в Іспанії залишилися незадоволені: угоду назвали “відвертою крадіжкою”. Адже Неймар, подібно картинам Матісса та Деґа: щороку дорожчає, а покупці все одно штовхаються в черзі і чекають початку торгів.

Другий найвищий цінник у селесао має гравець Барселони – Коутіньо – €100 млн. Ну, а замикають трійку представники найсильнішої ліги світу АПЛ – Габріел Жезус з Манчестер Сіті та Роберто Фірміно з Ліверпуля. Трансферна вартість обох складає €80 млн.

4. Німеччина – €883 млн

На четвертому місці чинні чемпіони світу – Німеччина. Якщо порахувати за цю суму (яку складають гравці Бундестім) можна було б придбати майже 100 млн літрів пива. Найдорожчий гравець у німців – півзахисник Реал Мадрид Тоні Кроос – €80 млн. Слідом йдуть одразу четверо гравців, яких ресурс Transfermarkt оцінює у €60 млн. Це форвард Баварії Томас Мюллер, захисник Баварії Матс Хуммельс, воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген та форвард Лейпцигу Тімо Вернер.

5. Англія – €874 млн

Замикає коштовну п’ятірку збірна Англії. Підопічні Гарета Саутгейта, яких він включив у заявку на Мундіаль, вартують €874 млн. Очікується, що трьох левів поведе за собою капітан команди та ударна сила Тоттенгема Гаррі Кейн. Його трансферна вартість оцінюється у €150 млн. Кейна англійці вважають безцінним і покладають на нього усі надії. Хоч пліч-о-пліч з ним у боротьбу за трофей Мундіалю вийдуть не найдешевші парнери – півзахисник Тоттенгема Деле Аллі (€100 млн) та півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг (€90 млн).





Топ-5 найдорожчих та найдешевших команд ЧС-2018 / 3 фотографии

А от найдешевшою збірною чемпіонату світу є дебютанти Мундіалю – Панама. Ви про них ніколи раніше не чули, мабуть. Вартість складу Панами оцінюється у €8,4 млн. На другій сходинці розташувалася збірна Саудівської Аравії – €18,7 млн. Замикають трійку “найдешевших” – Перу – €37,53 млн. Слідом йдуть Коста-Рика – €40,98 млн та команда Ірану – €43,65 млн.

Цікаво, що якби збірна України потрапила на Мундіаль, то розташувалася у рейтингу найдорожчих збірних на 23 позиції, пропустивши вперед збірну Швеції. Сумарна вартість дружини Шевченка оцінюється у €94,55 млн. А тріо найдорожчих гравців складають Андрій Ярмоленко (€23 млн), Марлос (€11 млн) та Євген Коноплянка (€10 млн).

У рейтингу найдорожчих гравців світу, які є учасниками ЧС-2018 першу сходинку розділяють між собою капітан збірної Бразилії Неймар та зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі. Їхня трансферна вартість оцінюється у €180 млн. З третьої по п’яту сходинки з трансферною вартістю у €150 млн розташувалися три футболіста – англієць Гаррі Кейн, єгиптянин Мохаммед Салах та бельгієць Кевін Де Брюйне. А ось найдешевшим футболістом на Мундіалі є 38-річний захисник збірної Росії – Сергій Ігнашевич, його трансферна вартість оцінюється у €25 тис.



Топ-5 найдорожчих та найдешевших команд ЧС-2018 / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що було б, якби Шевченко і Ко поїхали на Мундіаль у РФ.