Вернидуб не дочекався пропозиції від Динамо

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб продовжив угоду з клубом.

Юрій Вернидуб підписав новий контракт з луганською Зорею терміном на 2 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Вернидуб був призначений виконувачем обов’язки головного тренера Зорі 27 листопада 2011 року, а 2 травня 2012 став повноцінним наставником. На посту головного тренера Вернидуб змінив Анатолія Чанцева.

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Юрій Миколайович – рекордсмен команди за кількістю проведених матчів у якості головного тренера Прем’єр-ліги.

При ньому Зоря стала регулярним учасником єврокубків, двічі грала у груповому етапі Ліги Європи, вперше в історії вийшла в півфінал Кубка України та завоювала бронзові медалі Прем’єр-ліги в позаминулому сезоні.

Нагадаємо, Фернандо Єрро очолив збірну Іспанії з футболу на час проведення чемпіонату світу в Росії.

Фото: DYNAMO.KIEV.UA