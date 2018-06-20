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Діти Шакіри та Піке вболівають за Колумбію на ЧС-2018

Співачка Шакіра в Instagram натякнула кого підтримують її діти на ЧС-2018.

Відома колумбійська співачка Шакіра та дружина захисника збірної Іспанії Жерара Піке, на своїй сторінці в Instagram виставила неоднозначні фото, які вже зібрали тисячі коментарів і майже 2 млн вподобань.

Читайте: Топ-5 найдорожчих та найдешевших команд ЧС-2018.

Справа в тому, що на цих знімках діти популярної подружньої пари: Мілан та Саша позують у формі збірної Колумбії, висловлюючи таким чином підтримку цій команді на ЧС-2018.

Раніше воротар збірної Бразилії лопнув кульку і став мемом.

Фото: Instagram/shakira.

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