Фанат схопив журналістку за груди у прямому ефірі

Спортивна журналістка каналу Deutsche Welle стала жертвою бурхливого прояву почуттів з боку футбольного фаната під час ефіру.

Спортивна журналістка каналу Deutsche Welle Джульєт Гонсалес Теран стала жертвою бурхливого прояву почуттів з боку футбольного фаната під час ефіру. Незважаючи на напад, дівчина продовжила вести репортаж, повідомляє Daily Mail.

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Під час прямого включення з Манежної площі до дівчини підбіг фанат і з криком “Росія – чемпіон” поцілував її, одночасно схопивши за груди.

“Я розділяю з усіма футбольну радість, але ми повинні дотримуватися межі між любов’ю та домаганням”, – написала Джульєт в Instagram.

Фоловери журналістки висловили своє захоплення її професіоналізмом і витримкою. Чоловіка, який так яскраво проявив свої емоції вони охрестили невихованим.

Нагадаємо, Роббі Вільямс показав f*ck на церемонії відкриття ЧС.

Фото та відео: Instagram/juliethgonzaleztheran.