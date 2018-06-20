Фанат схопив журналістку за груди у прямому ефірі

Спортивна журналістка каналу Deutsche Welle стала жертвою бурхливого прояву почуттів з боку футбольного фаната під час ефіру.
Спортивна журналістка каналу Deutsche Welle Джульєт Гонсалес Теран стала жертвою бурхливого прояву почуттів з боку футбольного фаната під час ефіру. Незважаючи на напад, дівчина продовжила вести репортаж, повідомляє Daily Mail.
Читайте: Журналістка відгамселила мікрофоном фаната через приставання.
Під час прямого включення з Манежної площі до дівчини підбіг фанат і з криком “Росія – чемпіон” поцілував її, одночасно схопивши за груди.
“Я розділяю з усіма футбольну радість, але ми повинні дотримуватися межі між любов’ю та домаганням”, – написала Джульєт в Instagram.
Фоловери журналістки висловили своє захоплення її професіоналізмом і витримкою. Чоловіка, який так яскраво проявив свої емоції вони охрестили невихованим.
Нагадаємо, Роббі Вільямс показав f*ck на церемонії відкриття ЧС.
Фото та відео: Instagram/juliethgonzaleztheran.