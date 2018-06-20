Гравці збірної Англії влаштували перегони на єдинорогах в басейні

Збірна Англії продуктивно проводить підготовку до наступного матчу групового етапу проти Панами.
Гравці збірної Англії з футболу почали підготовку до матчу групового етапу ЧС-2018 проти Панами, який пройде 24 червня в Нижньому Новгороді. Про це повідомляє офіційний Twitter-акаунт Indy Football.
Напередодні футболісти провели заняття в басейні, де влаштували заплив на надувних єдинорогах. На кадрах видно, що гравці добре проводять час, поєднуючи тренування з веселощами.
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Джессі Лінгард, Джордан Пікфорд і Гаррі Магуайр з’ясовували, хто швидше прийде до своєрідного фінішу. Схоже, перше місце розіграли між собою Лінгард і Магуайр, а ось Пікфорд, судячи з фотографій, застряг ще на старті.
Нагадаємо, збірна Англії в першому турі групового етапу чемпіонату світу обіграла команду Тунісу завдяки дублю Гаррі Кейна.
Раніше футболіст Денні Роуз заборонив сім’ї їхати на ЧС в Росію через расизм.
Фото: twitter.com/IndyFootball.