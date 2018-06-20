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Маріуполь дізнався свого першого суперника у Лізі Європи

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбудеться жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Сьогодні відбулося жеребкування другого відбіркового раунду Ліги Європи. Нагадаємо, що з цієї стадії у боротьбу за трофей вступає ФК Маріуполь.

Читайте: Вернидуб не дочекався пропозиції від Динамо.

Згідно з результатами жеребкування за вихід до третього раунду відбору команда Олександра Бабича зустрінеться з бронзовим призером чемпіонату Швеції 2017 року – Юргорденом.

Перший матч відбудеться 26 липня у Швеції, а матч-відповідь 2 серпня в Маріуполі.

Раніше Шахтар підписав контракт з Мораесом.

Фото: ФК Мариуполь.

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