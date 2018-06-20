Маріуполь дізнався свого першого суперника у Лізі Європи

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбудеться жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Сьогодні відбулося жеребкування другого відбіркового раунду Ліги Європи. Нагадаємо, що з цієї стадії у боротьбу за трофей вступає ФК Маріуполь.
Читайте: Вернидуб не дочекався пропозиції від Динамо.
Згідно з результатами жеребкування за вихід до третього раунду відбору команда Олександра Бабича зустрінеться з бронзовим призером чемпіонату Швеції 2017 року – Юргорденом.
Перший матч відбудеться 26 липня у Швеції, а матч-відповідь 2 серпня в Маріуполі.
Раніше Шахтар підписав контракт з Мораесом.
Фото: ФК Мариуполь.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+