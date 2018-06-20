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Найкрасивіші вболівальниці на ЧС-2018

Факти ICTV представляють найгарячіших фан-дівчат чемпіонату світу з футболу.

Чемпіонат світу з футболу менше тижня як стартував, а вже ознаменувався кількома гучними сенсаціями. Зокрема, сенсаційною поразкою Німеччини від Мексики, неочікуваною нічиєю Бразилії у грі зі Швейцарією та Аргентини у матчі проти Ісландії.

Читайте: Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

Тож, поки фаворити після першого туру у пошуку своєї гри, вашій увазі добірка найзапальніших вболівальниць цьогорічного Мундіалю, які сповна здатні надихнути своїх кумирів на майбутні перемоги.

Раніше оголена Міс Бум-Бум дала прогноз на ЧС-2018.

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