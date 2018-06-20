Рафаїлов: У нас є реальна можливість бачити український клуб у фіналі Ліги Європи

Спортивний директор ФК Зоря Сергій Рафаїлов поділився очікуваннями від виступів Маріуполя в Лізі Європи, в зв’язку з інцидентом з Динамо.

Рафаїлом здивований тим, що Динамо покарали за неприбуття в прифронтовій місто, де УЄФА не дозволяє проводити матчі єврокубків.

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“Мені здавалося, що в зв’язку з завершенням Чемпіонату України тема неявки Динамо в Маріуполь закрита. Аль немає. Тому хочу висловити свою думку”, – написав функціонер на своїй сторінці в Facebook.

“Але перш ось про що. На сьогодні у нас є реальна можливість бачити український клуб у фіналі Ліги Європи. Для цього Маріуполю необхідно заявити свій стадіон, який, як ми знаємо відповідає всім і всьому, на матчі ЛЄ. Дуже видному бізнесменові, а за сумісництвом президенту міської федерації футболу, всіх, хто не захоче їхати до Маріуполя, обізвати боягузами. Головному креативнику клубу вивісити з десяток банерів на цю тему. І все, шлях до фіналу відкритий”.

“Хочу задати питання, чому хорвату з Динамо Київ безпечно їхати до Маріуполя, а хорвату з Динамо Загреб ні? Звичайно в цій ситуації наші футбольні керівники повинні були знайти інший вихід, і він був. Але на догоду чиїмось інтересам було прийнято рішення про поразку Динамо. Тому суперечки про те, хто справжній чемпіон і тривають”.

Нагадаємо, Динамо відмовилося їхати до Маріуполя з міркувань безпеки, і в підсумку все дійшло до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, який підтримав рішення ФФУ покарати киян технічною поразкою.

Фото: Facebook/FCZoryaLuhansk