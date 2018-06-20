Роналду перевершив досягнення Пушкаша

Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду на ЧС-2018 забив свій 85-й гол за національну команду.

Форвард збірної Португалії Криштіану Роналду відзначився голом на 4-й хвилині матчу другого туру групового етапу ЧС-2018 проти Марокко.

Таким чином, 33-річний португалець побив досягнення Ференца Пушкаша (84 голи за Угорщину і Іспанію), забивши за збірну 85-й гол.

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Цікаво, що на трьох попередніх чемпіонатах світу, в яких брав участь португалець, форвард забив всього три голи.

Сама гра Португалія – Марокко завершилася перемогою Криштіану і Ко з мінімальною перевагою в один гол.

Нагадаємо, Ференц Пушкаш – легендарний угорський та іспанський футболіст та тренер. Кар’єру гравця розпочав в угорському клубі Гонвед, а пізніше перейшов до складу мадридського Реалу. За вершкових провів 180 матчів у яких відзначився 155 забитими м’ячами. У 2009 році в його честь ФІФА заснувала футбольну нагороду, яка вручається гравцеві (незалежно від статі), який забив найкрасивіший гол року.

Раніше податкове управлінням Іспанії покарало нападника мадридського Реалу Криштіану Роналду за приховування доходів.