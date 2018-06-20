Шахтар продовжив контракт з Ісмаїлі, оцінивши його у €100 млн

Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі продовжив контракт з клубом до літа 2023 року.
Шахтар підписав новий контракт із захисником Ісмаїлі, повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода розрахована до літа 2023 року. У контракті прописана сума викупу в €100 млн.
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У Шахтарі Ісмаїлі грає з 2013 року, перейшовши з Браги. Він провів 133 матчі, забив 12 м’ячів і здобув у складі помаранчево-чорних 12 трофеїв: бразилець по чотири рази ставав чемпіоном, володарем Кубка й Суперкубка України.
Раніше Шахтар підписав контракт з Мораесом.
Фото: ФК Шахтар.
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