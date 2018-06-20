Світоліна вперше вийшла в 1/4 фіналу турніру у Бірмінгемі

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA серії Premier у Бірмінгемі.

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна у другому колі турніру у Бірмінгемі з призовим фондом $956 тис обіграла француженку Алізе Корне – 6:4, 6:2.

Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин.

Спортсменки вже п’ять разів зустрічалися на кортах. Двічі сильніше була Корне, три рази перемагала Світоліна. Зустріч в Бірмінгемі стала для тенісисток першою на трав’яному покритті.

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За вихід до півфіналу турніру Світоліна зійдеться з переможницею матчу між хорваткою Петрою Мартич та румункою Міхаелою Бузарнеску, якій три тижні тому поступилася у третьому колі Ролан Гаррос у Парижі.

Раніше Світоліна відмовилася їхати в Росію.