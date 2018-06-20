Тренера збірної Єгипту звільнять після ЧС-2018 – ЗМІ

Керівництво Єгипетської футбольної асоціації прийняло рішення про відставку аргентинця Ектора Купера з поста головного тренера національної збірної.

Про це з посиланням на джерела в організації повідомляє алжирська газета El Watan, передає Lenta.ru.

За їхніми даними, Купер і весь штаб збірної Єгипту будуть звільнені у повному складі після завершення останнього матчу команди на чемпіонаті світу з футболу в Росії. Цією зустріччю з великою ймовірністю стане гра зі збірною Саудівської Аравії у третьому турі групового етапу світової першості.

Читайте: Оголена Міс Бум-Бум дала прогноз на ЧС-2018

19 червня єгиптяни у матчі другого туру ЧС поступилися збірній Росії (1:3) і практично втратили шанси на вихід до плей-оф турніру. Ця поразка стала для підопічних Купера другою на цьому ЧС, у першому турі вони зазнали поразки від команди Уругваю. Якщо уругвайці, які мають три очки, не програють саудівцям у своєму матчі другого туру, то виліт Єгипту буде оформлено офіційно.

Нагадаємо, збірна Іспанії оголосила про зміну головного тренера за день до старту мундіалю.