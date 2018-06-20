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У Москві після зустрічі з жінкою зник мексиканський фанат

У Росії під час ЧС-2018 після зустрічі з росіянкою безвісти зник мексиканський уболівальник.

У Москві зник безвісти уболівальник з Мексики Франсиско Хав’єр Мата Санчес. Про це повідомляє Record México.

За інформацією видання, мексиканець мав зустрітися з росіянкою на ім’я Аліта. Після цього, за твердженнями друзів, з якими приїхав уболівальник, Санчес пропав і більше не виходив на зв’язок. Його телефон також недоступний.

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“Ми впевнені, що щось не так, тому що в останній раз, коли ми спілкувалися по телефону 16 червня, він був в збентежений і навіть плакав”, – розповіла в Facebook подруга мексиканця Аманда Паола.

Зниклий прибув до Москви на матчі чемпіонату світу разом з двома друзями, які вже подали заяву в поліцію.

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