Як обрати тренажерну залу, не витративши при цьому усі кошти

Більшість з нас хоч раз думали про те, що настав час обрати спортивну залу. І чимало разів це питання відкладалося у довгий ящик через брак мотивації, грошей, або часу. А може не змогли вирішити, який обрати фітнес-клуб? Факти ICTV допоможуть розібратися.

Як обрати залу? Якщо ви перейшли на даний рівень – це вже заслуговує на вітання. Далеко не всі, хто так само з понеділка вирішив зайнятися спортом, заходять так далеко.

Насправді, знайти залу, що підійде саме вам – відповідальна справа, адже чим комфортніше місце для занять, тип приємніше там перебувати. Відповідно, і відвідувати його хочеться частіше.

Як правило, більшість людей найважливішим критерієм вважає розташування. У цьому є логіка, адже після інтенсивного тренування не хочеться ще годину добиратися до дому.

Далі йде співвідношення ціни та якості: наскільки широкий асортимент тренажерів та які додаткові послуги включає в себе придбаний абонемент. Проте, мало хто зважає саме на стан усіх деталей. Одна невеличка несправність може призвести до серйозних наслідків.

На що варто звертати увагу під час вибору спортивного клубу

У важливих деталях ми розібралися разом з професійним тренером Олексієм.

Персонал. Визначити рівень зали можна по зовнішньому вигляду його працівників та їхньому відношенню до роботи. Клієнти повинні відчувати, що до них ставляться привітно, шанобливо. Варто звернути увагу на те, як одягнений персонал: чи має уніформу та іменні бейджики.

Виходячи з мого досвіду, скажу, що багатьом людям подобається, коли усе максимально витримано у корпоративних кольорах. Здавалось би, дрібниця, але люди сприймають таку картинку набагато краще – говорить тренер.

Контингент . По статусу інших відвідувачів складається враження і про статус самого залу. До того ж, вам повинно бути комфортно займатися з такого роду людьми.

. По статусу інших відвідувачів складається враження і про статус самого залу. До того ж, вам повинно бути комфортно займатися з такого роду людьми. Обладнання. Якість обладнання можна визначити й не професійним оком. Якщо воно обшарпане, або ще гірше, має тріщини, то, відповідно, стан його сумнівний.

Значно краще, коли усе спорядження від однієї-трьох фірм. Адже якщо в залі зібрано обладнання різних марок, то це говорить про те, що клуб скуповує усе, так би мовити, найдешевше і не надто зважає на якість. Але, звісно, це не обов’язково так.

Чистота. Не тільки зала для тренувань, а й роздягальні, душові та туалети повинні бути чистими. Це можна одразу перевірити на ввідній екскурсії по клубу. Не даремно кажуть, що заклад визначають по вбиральні.

Мережеві клуби

Вважається, що такі зали викликають більшу довіру. Їх багато, отже є попит. Якщо є попит, то вони мають високий статус. Такі зали працюють на своє ім’я. Та потрібно розуміти, що різні точки мають різне фінансування, а від цього, власне, і залежить стан тренажерної зали.

Насправді, іноді варто таки обрати не мережевий клуб. Такі зали по якості можуть бути нічим не гіршими або ж навіть кращими, проте через нерозкручене ім’я не мати такого потоку людей. Відповідно, займатися там комфортніше.

Лайфхаки з економії

Так, займатися у тренажерній залі – задоволення не з дешевих, але є кілька способів, як можна заощадити гроші:

Купувати річний абонемент. По-перше, це стимул не закидати заняття спортом, а по-друге, він окупається вже за кілька місяців. Приміром, місяць занять в одному з клубів обійдеться вам у 999 гривень, а рік – 3100, а це 260 гривень за місяць!

Шукати знижки на різних ресурсах. Взяти хоча б SuperDeal або Prom.UA: за 100 гривень можна придбати сертифікат, який дає знижку в певній мережі клубів на 66%

Купувати абонемент на свята. Досить часто спортивні клуби роблять знижки з нагоди якогось свята. Дійсні вони буквально тиждень, а то й менше, зате доходять до 70%

Корисно знати

Найбільший потік людей у залі з 18 до 20 годин. Саме у цей час у багатьох закінчується робота. Тому, якщо є можливість, то краще приходити раніше. Звісно, якщо не хочете 15 хвилин стояти у черзі на тренажер.

Оптимальний час тренувань – до півтори години з урахуванням розминки. А відвідувати залу варто 3-4 рази на тиждень.

Бажано скористатися послугами персонального тренера хоча б 3-4 рази. Як мінімум, щоб не травмуватися, виконуючи нові вправи. Він оцінить ваш фізичний стан та допоможе скласти відповідну ефективну програму. В подальшому варто звертатися до нього раз на кілька місяців, аби порівняти результати та доповнити програму.

Тож, підходьте ретельніше до вибору спортивної зали та пам’ятайте, що в здоровому тілі – здоровий дух.