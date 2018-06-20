Дружина футболіста збірної України Андрія Ярмоленка поділилася спокусливими фото.
Півзахисник збірної України та дортмундської Борусії Андрій Ярмоленко знайшов для себе цікаве заняття на відпочинку з дружиною Інною.
Андрій влаштував гарячу фотосесію для дружини Інни біля басейну та на пляжі.
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“Мій улюблений фотограф – Андрій Ярмоленко. Добре, коли чоловік майстер на всі руки”, – написала Інна в соціальній мережі Instagram.
Ярмоленко влаштував дружині гарячу фотосесію / 2 фотографии
Підписники Інни нагородили старання Андрія майже 2,5 тис вподобань.
До речі, Факти ICTV зробили підбірку найгарячіших фан-дівчат чемпіонату світу з футболу.
Фото: Instagram/yarmolkina10.
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