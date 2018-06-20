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Ярмоленко влаштував дружині гарячу фотосесію

Дружина футболіста збірної України Андрія Ярмоленка поділилася спокусливими фото.

Півзахисник збірної України та дортмундської Борусії Андрій Ярмоленко знайшов для себе цікаве заняття на відпочинку з дружиною Інною.

Андрій влаштував гарячу фотосесію для дружини Інни біля басейну та на пляжі.

Читайте: Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

“Мій улюблений фотограф – Андрій Ярмоленко. Добре, коли чоловік майстер на всі руки”, – написала Інна в соціальній мережі Instagram.

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Ярмоленко влаштував дружині гарячу фотосесію / 2 фотографии

Підписники Інни нагородили старання Андрія майже 2,5 тис вподобань.

До речі, Факти ICTV зробили підбірку найгарячіших фан-дівчат чемпіонату світу з футболу.

Фото: Instagram/yarmolkina10.

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