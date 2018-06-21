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Аргентина – Хорватія: букмекери назвали фаворита

Аргентина зустрінеться з Хорватією в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Аргентини 21 червня у Нижньому Новгороді в рамках групового етапу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Хорватії.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Сампаолі.

Успіх аргентинців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,15. Успіх клітчастих складає – 3,80. На нічию дають –  3,25.

Також сьогодні будуть зіграні два матчі у групі С. Збірна Данії зустрінеться зі збірною Австралії, а Франції пройде випробування Перу.

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На думку букмекерів фаворитом зустрічі Данія – Австралія є підопічні Оге Гарейде. На перемогу данців дають коефіцієнт 2.11, успіх австралійців оцінюється у 3.85. Нічия – 3.30.

У іншому матчі Франція – Перу беззаперечним фаворитом є триколірні. Успіх підопічних Дідьє Дешама оцінюють в 1.65, тоді як вікторія перуанців складає 6.00. Нічия – 3.80.

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