Аргентина – Хорватія. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Аргентина – Хорватія на Фактах ICTV у четвер, 21 червня, о 21:00.

21 червня у Росії в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу на стадіоні Нижній Новгород в однойменному місті, зійдуться збірні команди Аргентини та Хорватії. Це буде стартовий поєдинок другого туру в групі D. Зустріч Нігерії та Ісландії пройде 22 червня о 18:00.

В першому турі картаті без особливих труднощів здолали збірну Нігерією з рахунком 2:0, а ось Аргентина сенсаційно розписала мирову з непоступливими ісландцями (1:1). Відзначився у тій зустрічі лідер Альбіселесте – Мессі, який не зумів переграти кіпера суперників у пенальті.

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В разі перемоги у сьогоднішньому матчі Хорватія складе компанію Уругваю та Росії, достроково завоювавши путівку до плей-офф турніру. Для цього підопічним Златко Далича треба перемагати Мессі і Ко. В разі поразки від хорватів аргентинці збережуть потенційні шанси на вихід з групи, але і додадуть нової порції критики на адресу підопічних Хорхе Сампаолі.

Цікаво, що Аргентина не програє на групових етапах на мундіалях після того, як на ЧС-2002 поступилася Англії з рахунком 0:1. З тих пір біло-блакитні добилися 8 перемог і тричі зіграли внічию.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є підопічні Сампаолі. Успіх аргентинців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 2,15. Успіх картатих складає – 3,80. На нічию дають – 3,25.

Прогноз Фактів ICTV

Аргентина – Хорватія – 1:2.