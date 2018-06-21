ЧС-2018: Хорватія знищила Аргентину, Франція обіграла Перу

В четвер, 21 червня відбулися 3 матчі групового етапу ЧС-2018. Зіграли команди з груп С та D.

У восьмий день ЧС-2018 збірна Данії розписала мирову з Австралією (1:1), Хорватія сенсаційно розгромила Аргентину (3:0), а Франція мінімально обіграла Перу (1:0).

Данія – Австралія – 1:1

Збірні Данії та Австралії розійшлися миром у матчі другого туру чемпіонату світу з футболу. Скандинавам вдалося забити швидкий гол. Після серії рикошетів м’яч відлетів до Йоргенсена, який вивів на ударну позицію Еріксена і той відкрив рахунок в матчі ударом під поперечину.

Австралійці гол у відповідь зуміли забити з пенальті. Після кутового м’яч потрапив в руку Поуельсену, і арбітр після перегляду відеоповтору вказав на одинадцятиметрову позначку. Єдінак реалізував шанс. Другий тайм пройшов без небезпечних моментів і рахунок залишився нічийним.

Аргентина – Хорватія – 0:3

Збірна Хорватії здобула перемогу над Аргентиною в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь хорватів.

Забиті м’ячі на свій рахунок записали Анте Ребич, Лука Модріч і Іван Ракітіч.

Для збірної Хорватії ця перемога стала другою на ЧС-2018. У першому турі підопічні Златко Даліча обіграли команду Нігерії (2:0). Таким чином, хорвати набрали 6 очок і забезпечили собі участь в плей-офф Мундіалю.

Франція – Перу – 1:0

Збірна Франції здобула перемогу над Перу у матчі другого туру чемпіонату світу. Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь французів.

Автором єдиного гола став нападник Кіліан Мбаппе, який відзначився на 34-й хвилині.

Для збірної Франції ця перемога також стала другою на ЧС-2018. У першому турі підопічні Дешама обіграли Австралію (2:1). У підсумку, французи забезпечили собі вихід у плей-офф турніру, а перуанці втратили будь-які шанси на вихід з групи.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу Аргентина – Хорватія.

Фото: Getty Images.