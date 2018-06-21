Де дивитися Аргентина – Хорватія

Пряму трансляцію поєдинків другого туру групового етапу ЧС-2018 між збірними Аргентини та Хорватії покаже телеканал Інтер.

21 червня о 21.00 на стадіоні Нижній Новгород в однойменному місці, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини зустрінеться зі збірною Хорватії.

Обидві збірні представляють групу D, куди також потрапили Ісландія та Нігерія.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також сьогодні будуть зіграні два матчі другого туру у квартеті С. Збірна Данії на Космос Арені у Самарі зустрінеться зі збірною Австралії. Час початку матчу о 15.00. А збірна Франції зійдеться з Перу на стадіоні Центральний в Єкатеринбурзі о 18.00.

Пряма трансляція обох матчів буде доступна на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

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Фото: HNS | CFF.