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Дружина гравця Шахтаря у сексуальному бікіні відпочиває на пляжі

Дружина футболіста Шахтаря та збірної Бразилії Тайсона підтримує його на ЧС-2018.

Кохана півзахисника донецького Шахтаря та національної збірної Бразилії Тайсона Габріела Матіас зробила відвертий знімок на одному з пляжів у Сочі.

Читайте: Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ)

Габріела вирішила підтримати свого чоловіка на чемпіонаті світу у Росії, де він заявлений за пентакампеоне.

“Я думаю, що я вже люблю Сочі, його гальку та спеку”, – підписала знімок дівчина.

Нагадаємо, Бразилія у першому турі групового етапу ЧС-2018 сенсаційно зіграла внічию зі Швейцарією.

Фото: Instagram/bigamatias.

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