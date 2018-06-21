Офіційно: Фред гравець Манчестер Юнайтед

Екс-півзахисник донецького Шахтаря Фред став гравцем Манчестер Юнайтед.
Екс-півзахисник донецького Шахтаря Фред підписав контракт на 5 років з англійським клубом Манчестер Юнайтед, повідомляється на сайті клубу.
– Фред стане якісним доповненням нашої півзахисту. Його мізки і бачення поля додадуть нашій грі новий вимір. Я щасливий, що він до нас приєднався і вірю, що інші гравці також згодні з тим, наскільки він може стати важливим для нас, – сказав тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо.
Читайте: Шахтар продовжив контракт з Ісмаїлі, оцінивши його у €100 млн
До слова, форвард збірної Португалії Криштіану Роналду на ЧС-2018 забив свій 85-й гол за національну команду.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+