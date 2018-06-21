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Офіційно: Фред гравець Манчестер Юнайтед

Екс-півзахисник донецького Шахтаря Фред став гравцем Манчестер Юнайтед.

Екс-півзахисник донецького Шахтаря Фред підписав контракт на 5 років з англійським клубом Манчестер Юнайтед, повідомляється на сайті клубу.

– Фред стане якісним доповненням нашої півзахисту. Його мізки і бачення поля додадуть нашій грі новий вимір. Я щасливий, що він до нас приєднався і вірю, що інші гравці також згодні з тим, наскільки він може стати важливим для нас, – сказав тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуріньо.

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До слова, форвард збірної Португалії Криштіану Роналду на ЧС-2018 забив свій 85-й гол за національну команду.

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