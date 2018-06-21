Роналду завів цапову борідку до кінця ЧС-2018

Форвард португальської збірної Криштіану Роналду пояснив свій новий імідж.

Напередодні на матч проти Марокко в рамках другого туру групового етапу ЧС-2018 Криштіану Роналду вийшов з цапиною борідкою, пише видання A Bola.

“Перед матчем з Іспанією ми сиділи в сауні, і я почав голитися. А потім сказав іншим, що залишу цю цапову борідку до кінця турніру, якщо заб’ю Іспанії”, – зазначив нападник.

У першому матчі на Мундіалі Португалія зіграла внічию 3:3 зі збірною Іспанії. Хет-трик зробив Роналду, причому третій м’яч він забив на останніх хвилинах гри зі штрафного. У другому матчі Португалія з мінімальним рахунком переграла Марокко – єдиний гол також забив Роналду.

“Борідка принесла удачу. Тому я вирішив залишити її до кінця чемпіонату”, – розповів Криштіану.

Cristiano Ronaldo finally tells the story behind his WorldCup goatee.

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Нагадаємо, в групі B напередодні також відбувся другий матч, в якому іспанці не без труднощів здолали Іран – 1:0. Таким чином в цьому квартеті перше і друге місця ділять Іспанія і Португалія (по чотири очки), у іранців – три очки, команда Марокко з нульовим поінтом. В останньому турі Португалія зіграє з Іраном, а іспанці зустрінуться з марокканцями.

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