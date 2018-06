Роналду завів цапову борідку до кінця ЧС-2018

Напередодні на матч проти Марокко в рамках другого туру групового етапу ЧС-2018 Криштіану Роналду вийшов з цапиною борідкою, пише видання A Bola.

У першому матчі на Мундіалі Португалія зіграла внічию 3:3 зі збірною Іспанії. Хет-трик зробив Роналду, причому третій м’яч він забив на останніх хвилинах гри зі штрафного. У другому матчі Португалія з мінімальним рахунком переграла Марокко – єдиний гол також забив Роналду.

