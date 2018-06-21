PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / В Ірані жінок пустили на стадіон вперше за 39 років/

В Ірані жінок пустили на стадіон вперше за 39 років

В Ірані на спортивну арену вперше з 1979 року пустили жінок, які нарівні з чоловіками змогли подивитися матч збірної на ЧС-2018.

В Ірані вперше з 1979 року на спортивну арену нарівні з чоловіками допустили жінок, щоб вони змогли побачити трансляцію матчів національної збірної проти іспанської команди в рамках чемпіонату світу з футболу.

Читайте: Найкрасивіші вболівальниці на ЧС-2018.

За інформацією Al-Ahram, перегляд матчу між збірними Ірану і Іспанії відбувся на найбільшому стадіоні Тегерану Азаді. Матч переглянуло понад 10 тис чоловіків і жінок.

image image image image image image image image image image
В Ірані жінок пустили на стадіон вперше за 39 років / 10 фотографий

Відзначається, що жінок повинні були допустити до перегляду зі стадіону матчу Марокко – Іран, але цього не сталося. Рішення з приводу допуску іранок було прийнято після того, як уболівальники влаштували стихійні святкування переможного результату матчу разом з чоловіками.

Проти присутності жінок на футболі виступають ісламські проповідники, вважаючи, що “представниць слабкої статі слід захищати від агресивної чоловічої атмосфери стадіону”.

Нагадаємо, збірна Іспанії здобула мінімальну перемогу над Іраном в матчі другого туру групового етапу ЧС-2018.

Також Факти ICTV проаналізували, скільки коштують команди-учасниці ЧС-2018.

Фото: IranHumanRights.orgOpenStadiumsNatalie Amirihana.hejratfaezepourmohseniimiss_mino96,

hedie_km_ak8wish2308.

Відео: Natalie Amiri.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка