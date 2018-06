В Ірані жінок пустили на стадіон вперше за 39 років

В Ірані вперше з 1979 року на спортивну арену нарівні з чоловіками допустили жінок, щоб вони змогли побачити трансляцію матчів національної збірної проти іспанської команди в рамках чемпіонату світу з футболу.

За інформацією Al-Ahram, перегляд матчу між збірними Ірану і Іспанії відбувся на найбільшому стадіоні Тегерану Азаді. Матч переглянуло понад 10 тис чоловіків і жінок.

Відзначається, що жінок повинні були допустити до перегляду зі стадіону матчу Марокко – Іран, але цього не сталося. Рішення з приводу допуску іранок було прийнято після того, як уболівальники влаштували стихійні святкування переможного результату матчу разом з чоловіками.

Selten! Gemeinsamer Spaß in der Öffentlichkeit. Gestern gab es das in Teheran beim Public Viewing des WM2018 Spiels Iran Spanien im Azadi Stadion. Eigentlich in letzter Minute abgesagt, blieben Fans so lange vor Stadion stehen und protestierten, bis sich Tore doch öffneten. pic.twitter.com/ktV6WJfvco

— Natalie Amiri (@NatalieAmiri) 21 июня 2018 г.