Бразилія – Коста-Рика: букмекери назвали фаворита

Бразилія зустрінеться з Коста-Рикою в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу.

Збірна Бразилії 21 червня у Санкт-Петербурзі в рамках групового етапу ЧС-2018 зустрінеться зі збірною Коста-Рики.

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому матчі є підопічні Тіте.

Успіх бразильців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 1,22. Успіх костариканців складає – 17,50. На нічию дають – 6,20.

Також сьогодні будуть зіграні ще два матчі. У групі D збірна Нігерії зустрінеться зі збірною Ісландії, а в групі Е Сербія поміряється силами зі Швейцарією.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі Нігерія – Ісландія є підопічні Гернота Рора. На перемогу нігерійців дають коефіцієнт 2.75, успіх ісландців оцінюється у 2.85. Нічия – 3.10.

У іншому матчі Сербія – Швейцарія фаворитом є білі орли. Успіх підопічних Младена Крстаїча оцінюють в 2.80, тоді як вікторія швейцарців складає 2.90. Нічия – 3.00.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime.