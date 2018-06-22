Бразилія — Коста-Рика. Онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Бразилія — Коста-Рика на Фактах ICTV у п’ятницю, 22 червня, о 15:00.

22 червня у Санкт-Петербурзі на однойменному стадіоні в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу зійдуться збірні команди Бразилії та Коста-Рики. Це буде перший поєдинок другого туру в групі Е. Зустріч Сербії та Швейцарії пройде 22 червня о 21:00.

Обидві збірні невдало стартували на Мундіалі. Підопічні Тіте не змогли вирвати перемогу в грі зі швейцарцями, яка закінчилися нічиєю 1:1. А костариканці і зовсім поступилися збірній Сербії 0:1.

Напередодні матчу з Коста-Рикою у бразильців були побоювання щодо травми Неймара, але Тіте усіх заспокоїв, заявивши, що форвард ПСЖ зіграє у матчі.

Читайте: Де дивитися Бразилія – Коста-Рика.

До речі, Бразилія виграла 9 з 10-ти очних зустрічей зі збірною Коста-Рики, при одній поразці у 1960 році. Також пентакампеоне не можуть виграти вже 3 матчі поспіль на ЧС. Це найгірша серія для бразильців з 1978 року, коли у них була чотириматчева серія без перемог.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом у цьому матчі є підопічні Тіте. Успіх бразильців у цьому матчі котируються коефіцієнтом 1,22. Успіх костариканців складає – 17,50. На нічию дають – 6,20.

Прогноз Фактів ICTV

Бразилія – Коста-Рика – 3:0.