ЧС-2018: Бразилія вирвала перемогу у Коста-Рики

Збірна Бразилії в матчі другого туру групового етапу на ЧС-2018 в групі Е перемогла Коста-Рику.

Бразилія – Коста-Рика 2:0

Бразилія: Аліссон, Фагнер, Сілва, Марсело, Міранда, Вілліан (Коста 46′), Каземіро, Пауліньо (Фірміно 68′), Коутіньйо, Неймар, Жезус (Фернандіньо 90+3′).

Коста-Рика: Навас, Акоста, Дуарте, Гонсалес, Ов’єдо, Гамбоа (Кальво 75′), Борхес, Венегас, Гузман (Техеда 83′), Руїс, Уренья (Боланьос 54′).

Голи: Коутиньо 90+1′, Неймар 90+7′.

Попередження: Неймар 81′, Коутіньйо 81′ – Акоста 84′.

Збірна Бразилії здобула важливу перемогу над Коста-Рикою в рамках групового етапу ЧС-2018.

На старті першого тайму підопічні Тіте прогнозовано захопили ініціативу у грі, проте їм постійно не вистачало гостроти на завершальній стадії атак. У першому таймі особливо активний був Неймар. Проте навіси найдорожчого гравця світу не завдавали особливих небезпек костариканцям.

У другій половині зустрічі майже нічого не змінилося – Бразилія стала ще більш активною в атаках, проте Коста-Рика успішно оборонялася. Особливо виблискував голкіпер Реалу Кейлор Навас. Воротар костариканців один за одним відбивав удари то одноклубників, то Неймара з Коутіньо.

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На 78 хвилині зустрічі стався історичний момент у світовому футболі – арбітр матчу Бйорн Куйперс призначив пенальті у ворота Коста-Рики, але трохи пізніше після перегляду відеоповтору скасував раніше прийняте рішення.

Кульмінація протистояння припала на додані арбітром хвилини. Спершу Коутіньо після подачі пасу від фірміно на Жезуса проткнув м’яча у сітку воріт Наваса, а трохи пізніше фінальну точку у зустрічі поставив Неймар, замкнувши пас Дугласа Кости. Для зірки ПСЖ – це перший гол на ЧС-2018.

Таким чином, Бразилія здобула першу перемогу на Мундіалі у Росії, а Коста-Ріка зазнала другої поразки поспіль і майже втратила шанси на вихід у плей-офф.

Нагадаємо, Факти ICTV онлайн-трансляцію матчу Бразилія — Коста-Рика.

Фото: Getty Images.