Де дивитися Бразилія – Коста-Рика

Пряму трансляцію поєдинків другого туру групового етапу ЧС-2018 між збірними Бразилії та Коста-Рики покаже телеканал Інтер.

22 червня о 15.00 на стадіоні Санкт-Петербург в однойменному місті, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії зустрінеться зі збірною Коста-Рики.

Обидві збірні представляють групу Е, куди також потрапили Сербія та Швейцарія.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.

Також сьогодні будуть зіграні ще два матчі другого туру. У групі D збірна Нігерії на Волгоград Арені зустрінеться зі збірною Ісландії. Час початку матчу о 18:00. А матч Сербія – Швейцарія у групі Е на стадіоні у Калінінграді розпочнеться о 21:00.

Пряма трансляція обох матчів буде доступна на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Дивитеся матчі ЧС 2018? Його взагалі не повинно бути в РФ 31%, 71 vote 71 vote 31% 31%

Тільки деякі зустрічі 28%, 65 votes 65 votes 28% 28%

Не дивлюся принципово 20%, 45 votes 45 votes 20% 20%

Дивлюся всі 13%, 29 votes 29 votes 13% 13%

Який ЧС 2018? 8%, 19 votes 19 votes 8% 8% Всього голосів: 229 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: CBF Futebol.