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Де дивитися Бразилія – Коста-Рика

Пряму трансляцію поєдинків другого туру групового етапу ЧС-2018 між збірними Бразилії та Коста-Рики покаже телеканал Інтер.

22 червня о 15.00 на стадіоні Санкт-Петербург  в однойменному місті, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії зустрінеться зі збірною Коста-Рики.

Обидві збірні представляють групу Е, куди також потрапили Сербія та Швейцарія.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер. 

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Також сьогодні будуть зіграні ще два матчі другого туру. У групі D збірна Нігерії на Волгоград Арені зустрінеться зі збірною Ісландії. Час початку матчу о 18:00. А матч Сербія – Швейцарія у групі Е на стадіоні у Калінінграді розпочнеться о 21:00.

Пряма трансляція обох матчів буде доступна на телеканалі Інтер.

Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesport smotrisport та SportLive.

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Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: CBF Futebol.

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