Де дивитися Бразилія – Коста-Рика

Пряму трансляцію поєдинків другого туру групового етапу ЧС-2018 між збірними Бразилії та Коста-Рики покаже телеканал Інтер.
22 червня о 15.00 на стадіоні Санкт-Петербург в однойменному місті, в рамках групового етапу чемпіонату світу з футболу збірна Бразилії зустрінеться зі збірною Коста-Рики.
Обидві збірні представляють групу Е, куди також потрапили Сербія та Швейцарія.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Інтер.Читайте: ЧС-2018: Хорватія знищила Аргентину, Франція обіграла Перу Подружки футболістів: сексапільна група підтримки на ЧС-2018 (ГОЛОСУВАННЯ) Воротар збірної Бразилії лопнув кульку і став мемом
Також сьогодні будуть зіграні ще два матчі другого туру. У групі D збірна Нігерії на Волгоград Арені зустрінеться зі збірною Ісландії. Час початку матчу о 18:00. А матч Сербія – Швейцарія у групі Е на стадіоні у Калінінграді розпочнеться о 21:00.
Пряма трансляція обох матчів буде доступна на телеканалі Інтер.
Також матчі можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
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Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: CBF Futebol.