Київський Арсенал очолив легенда Ювентуса

Київський Арсенал представив нового тренера команди.
Фабріціо Раванеллі став головним тренером новачка УПЛ Арсенал-Київ, повідомляє прес-служба канонірів.
Про подробиці угоди поки нічого невідомо.
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Раніше італійський фахівець працював у французькому Аяччо.
За свою футбольну кар’єру Раванеллі виграв всі чемпіонати Італії, Кубок УЄФА, Лігу чемпіонів, Кубок і Суперкубок Італії.
У минулому сезоні Арсенал-Київ виграв Першу лігу і вийшов в елітні дивізіон під керівництвом наставника Сергія Литовченка.
Раніше захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі продовжив контракт з клубом до літа 2023 року.
Фото: Tribuna.com.
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