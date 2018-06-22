Київський Арсенал очолив легенда Ювентуса

Київський Арсенал представив нового тренера команди.

Фабріціо Раванеллі став головним тренером новачка УПЛ Арсенал-Київ, повідомляє прес-служба канонірів.

Про подробиці угоди поки нічого невідомо.

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Раніше італійський фахівець працював у французькому Аяччо.

За свою футбольну кар’єру Раванеллі виграв всі чемпіонати Італії, Кубок УЄФА, Лігу чемпіонів, Кубок і Суперкубок Італії.

У минулому сезоні Арсенал-Київ виграв Першу лігу і вийшов в елітні дивізіон під керівництвом наставника Сергія Литовченка.

Раніше захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі продовжив контракт з клубом до літа 2023 року.

Фото: Tribuna.com.