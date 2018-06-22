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Офіційно! Андрій Лунін перейшов у Реал

19-річний голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін став гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Реал Мадрид.

Юний воротар луганчан підписав контракт з чинним володарем кубка Ліги чемпіонів.

Іспанське видання Marca стверджує, що сума трансферу склала €8,5 мільйонів.

До слова, головний тренер Зорі Юрій Вернидуб продовжив угоду з клубом.

Нагадаємо, в минулому сезоні Андрій Лунін зіграв в 36 поєдинках за луганчан у всіх турнірах. У березні голкіпер дебютував за збірну України в товариському матчі проти Саудівської Аравії (1:1).

Основним воротарем Реала протягом останніх трьох сезонів є 31-річний Кейлор Навас.

Фото: Gareth Copley/Getty Images

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