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Реал похвалився найкращими сейвами Луніна

Реал Мадрид знайомить уболівальників з талантом українського голкіпера Андрія Луніна, який відтепер захищатиме кольори мадридців.

Прес-служба мадридського Реала нарізала моменти з найбільш видовищними сейвами новачка клубу Андрія Луніна. У відео потрапили удари футболістів Зірки, Сталі, Ворскли і Шахтаря.

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Як відомо, угода Реала з 19-річним воротарем, який перейшов з луганської Зорі, розрахована на шість сезонів. За даними ЗМІ, сума трансферу склала близько 14 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Фото: zarya-lugansk.com

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