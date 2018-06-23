Російський літак з фанатами Перу задимівся у повітрі

Літак російської авіакомпанії, який перевозив перуанських уболівальників, здійснив посадку в Тюменському аеропорту з несправним двигуном.

Літак АTR-72-212А російської авіакомпанії UTair, який виконував рейс Єкатеринбург – Тюмень, здійснив посадку в Тюменському аеропорту Рощино з несправним турбогвинтовим двигуном.

Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на прес-службу Росавіації.

На борту були вболівальники збірної Перу з футболу, які прямували до Москви через Тюмень.

За даними відомства, дим від мастила, що перегоріло, потрапив до салону лайнера через систему кондиціонування. Через деякий час у салон знову почало надходити чисте повітря.

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Висадка пасажирів з лайнера пройшла в звичайному режимі.

Нагадаємо, у Росії під час ЧС-2018 після зустрічі з росіянкою безвісти зник мексиканський уболівальник.

Скріншот: ForoTV / Twitter