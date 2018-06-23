PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Російський літак з фанатами Перу задимівся у повітрі/

Російський літак з фанатами Перу задимівся у повітрі

Літак російської авіакомпанії, який перевозив перуанських уболівальників, здійснив посадку в Тюменському аеропорту з несправним двигуном.

Літак АTR-72-212А російської авіакомпанії UTair, який виконував рейс Єкатеринбург – Тюмень, здійснив посадку в Тюменському аеропорту Рощино з несправним турбогвинтовим двигуном.

Про це повідомляє видання ТАСС з посиланням на прес-службу Росавіації.

На борту були вболівальники збірної Перу з футболу, які прямували до Москви через Тюмень.

За даними відомства, дим від мастила, що перегоріло, потрапив до салону лайнера через систему кондиціонування. Через деякий час у салон знову почало надходити чисте повітря.

Читайте: Фанат схопив журналістку за груди у прямому ефірі

Висадка пасажирів з лайнера пройшла в звичайному режимі.

Нагадаємо, у Росії під час ЧС-2018 після зустрічі з росіянкою безвісти зник мексиканський уболівальник.

Скріншот: ForoTV / Twitter

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка